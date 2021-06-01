Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Сборная России по футболу в гостях сыграла вничью с Польшей в рамках контрольного матча в ходе подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2020.

Счет встречи был открыт хозяевами поля уже на 4-й минуте игры, когда форвард Якуб Шверчок отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина. Россияне отыгрались в середине первого тайма. Длинный пас Александра Головина удачно подправил Вячеслав Караваев — 1:1.

Несмотря на большое количество замен после перерыва, счет встречи не изменился.

Отметим, что ни один из игроков «Рубина», заявленных на игру, на поле в этом матче не появился. Юрий Дюпин и Денис Макаров остались в запасе.

5 июня сборная России проведет свой последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. В Москве соперником россиян станет команда Болгарии.