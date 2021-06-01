Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021 по хоккею
Сборная России крупно обыграла команду Белоруссии (6:0) в заключительном матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в Латвии.
В составе россиян дублем отметился Никита Нестеров. Еще по голу забили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, записавший в свой актив и ассист.
В четвертьфинале российская сборная встретится с командой Канады, которая заняла четвертое место в группе Б. Встреча состоится 3 июня.
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