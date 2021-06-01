В столице Татарстана и на трассе «Москва — Казань» планируется установить зарядки для электрокаров до 2024 года

Министерство энергетики, «Русгидро» и «Россети» планируют создать до 2024 года не менее 10 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров. Об этом заявил заместитель директора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов.

Значительная часть из них — около 5 тысяч — будут быстрыми зарядками. В первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Севастополе. Также их планируется установить на автомагистралях М-4 «Дон», М-12 «Москва — Казань» и «Таврида».

Фото: pxhere.com

Станции появятся в рамках концепции развития электротранспорта, которую разрабатывают Минэкономразвития и Минпромторг, пишет ТАСС.

В марте городской Комитет по транспорту Казани сообщил, что на муниципальных парковках города будут развивать сети электрозарядных станций. Владельцам электрокаров дают право бесплатно пользоваться парковками.