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«Ростех» не планирует отказываться от строительства 25 мусоросжигающих заводов

20:20, 01.06.2021
«Ростех» не планирует отказываться от строительства 25 мусоросжигающих заводов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госкорпорация «Ростех» не планирует отказываться от строительства 25 мусоросжигающих заводов. Компания обсуждает вариант финансирования через платежи по расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Также рассматривался вариант финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Фото: realnoevremya.ru

— Eсли мы сейчас запускаем пять заводов, нужно вслед за ними начинать возводить следующие, — отметил Чемезов.

Он считает обязательным финансирование проекта со стороны государства. На господдержку должно прийтись до 20% стоимости проектов, ее варианты госкорпорация обсуждает с властями, передает ТАСС.

В конце мая вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила мнение, что решение о строительстве 25 мусоросжигающих тепловых электростанций принимать пока рано. В апреле Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — один в Казани и четыре в Подмосковье.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура
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