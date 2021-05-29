Алексей Венедиктов о стрельбе в школе Казани: «Главное — не успокаиваться, найдя стрелочника»

«Скорее всего, это будут директриса, школа»

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, обсуждая сегодня недавний случай со стрельбой в казанской гимназии №175, высказался относительно виновных в ЧП и предлагаемых мер безопасности:

— Сейчас ищут виноватых, Следком ищет. Скорее всего, это будут директриса, школа. Понятно почему, тут уже в публичном поле сказали, что родители не хотели скидываться на охрану. «Давайте поставим Росгвардию», «нет, давайте не ставить». За 7 лет таких случаев с жертвами и огнестрелом было всего четыре. Я говорю «всего четыре», потому что давайте оперировать большими цифрами: 40 тысяч школ, 300 учебных дней, 7 лет. Это можно сдерживать, но полностью предотвратить это нельзя. Вот трагедия, — заявил он в передаче «Будем наблюдать».

По словам Венедиктова, если такое и предотвращают, то случайно: «Ходит человек свихнувшийся — и его что-то остановило».



А вы видели запись? Навстречу ему шли люди, а он здоровался с ними. Давайте сделаем виноватыми тех прохожих, которые никуда не позвонили?

«С точки зрения норм он больной, один из миллиона»



— Говорят, там не было охраны. Этот стрелок — урод свихнувшийся, он же за час до расстрела пришел в школу, и его вахтерша не пустила — он чужой. Но когда он идет с оружием, направленным тебе в живот... Она успела только нажать кнопку. Надо сказать, что он выстрелил до входа в школу, уже положил там одного человека прямо на крыльце, то есть уже началось. Как вы это остановите? Ну либо ставить туда полицейский наряд... Рамки? Ну рамки отпугивают, но вы представьте, что за 10 минут в школу должно войти 1100 человек. Каждый ребенок «звенит» — у него ключи, бутерброды в фольге. Это невозможно. Но рамки сдерживают, пусть стоят, — считает спикер программы.



По словам Венедиктова, надо понимать, что «это стечение обстоятельств, виноват этот парень — больной он или не больной». Сейчас идут споры о том, что семья не увидела, школа не заметила, родители учеников не сдавали деньги, указ президента не исполняется, перечислил он. Такие случаи будут повторяться. Какие делать выводы? Главред радиостанции пожал плечами. В стране 658 тысяч выпускников 11-го класса и около 1 млн — 9-го класса.



— Самое главное — не успокаиваться, найдя стрелочника. Человек возомнил себя «богом». С точки зрения норм он больной. Он сумасшедший. И выпуск был — миллион человек, когда он выпускался. Вот он один из миллиона, — пояснил Венедиктов.



Рамки? Ну рамки отпугивают, но вы представьте, что за 10 минут в школу должно войти 1100 человек. Каждый ребенок «звенит» — у него ключи, бутерброды в фольге. Это невозможно. Но рамки сдерживают, пусть стоят

«Вообще непонятно, почему они не позвонили»

Перешли к вопросу предлагаемых мер безопасности для предотвращения подобных случаев. Речь зашла о камерах видеонаблюдения, в том числе о тех, что зафиксировали стрелка на пути в школу.



— А как быть с камерами «Безопасный город»? Стрелок открыто шел с ружьем, — отметил Сергей Бунтман, ведущий программы.

— А вы видели запись? Навстречу ему шли люди, а он здоровался с ними. Давайте сделаем виноватыми тех прохожих, которые никуда не позвонили? — ответил вопросом на вопрос гость.

— Вообще непонятно, почему они не позвонили, но виноватыми их я бы не делал, — сказал ведущий.

— Я говорю: там много всего. Что бы ты сказал?

— Я бы сказал, как быстро все это обрастает всякими обсуждениями, соображениями и «великими идеями», как все исправить, — заметил Бунтман.

Самое главное — не успокаиваться, найдя стрелочника. Человек возомнил себя «богом». С точки зрения норм он больной. Он сумасшедший

«Тогда давайте не будем кричать про «цифровой ГУЛАГ»

— Я согласен, что все это должно обсуждаться. В том числе по камерам, давайте решим. Набьем все города камерами, как это сделал Лондон. Но тогда давайте не будем кричать про «цифровой ГУЛАГ», про камеры в метро, автобусах. Весь вопрос в том, как в миллионном городе человек идет с ружьем. И что, кто за этим смотрит? Как смотреть? — задался вопросом Венедиктов.



Вновь заговорили о виновных. На этой неделе заявление главы Следкома интерпретировали так, будто он обвинил в произошедшем родителей учеников, якобы отказавшихся платить за охрану школы. Позднее в СК это опровергли. Главред «Эха» призвал подумать о другой ответственности, ведь по пути в гимназию Галявиев поздоровался со знакомыми, которые не посчитали нужным сообщить о вооруженном мужчине в полицию.

— Я видел запись. Вот идет женщина навстречу этому парню, у которого в руках ружье. Она прошла мимо, он ей кивнул, мы это видим. Вот у нее есть ответственность? Здесь же очень важно не играть словами. А то сначала — создайте условия... Помните же, в Москве взрывали троллейбусы, и тогда по израильскому опыту в каждом троллейбусе говорили: «Если вы видите бесхозный пакет, просьба немедленно сообщить водителю». Вы когда в последний раз это слышали? А пакеты остаются. В метро с этим проще, а в наземном транспорте — нет. А чья это ответственность? — вновь поставил вопрос Венедиктов, добавив, что проблему в любом случае необходимо обсуждать.

Нападение на казанскую гимназию произошло 11 мая. 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев, прежде учившийся в этой школе, пришел с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате погибли девять человек, еще 24 пострадали. Стрелок под арестом. Галявиев признался в совершении преступления, но не раскаялся. На допросе объяснил, что считает себя «богом» и несколько месяцев назад «начал всех ненавидеть». Расследованием уголовного дела занимается СКР. Галявиева планируют проверить на вменяемость.



Василя Ширшова, фото: realnoevremya.ru