Источник: после визита Бастрыкина в Казани возможны новые задержания

Фото: Максим Платонов

После визита в Казань председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возможны задержания тех, чьи действия либо бездействие способствовали трагедии, которая произошла 11 мая в гимназии №175, сообщил «Реальному времени» источник, близкий к силовым органам. Официальной информации о новых уголовных делах пока нет.

Бастрыкин уже улетел из Казани. В ближайшее время может стать понятно, какие указания он дал подчиненным по результатам заслушивания материалов расследования.

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома прибыл в столицу Татарстана сегодня утром. Он навестил пострадавших, узнал об их состоянии здоровья. Далее, вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, он посетил место трагедии. По данным СК, Бастрыкин поручил подчиненным также изучить порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверить его на предмет соответствия всем требованиям. К расследованию уголовного дела привлекли более 100 экспертов, следователей, криминалистов.