Казанский стрелок Галявиев не стал оспаривать свой арест
В Казани вступило в силу решение суда о заключении под стражу обвиняемого в расстреле школьников и учителей Ильназа Галявиева. Арест не стал оспаривать ни сам стрелок, ни его адвокат, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда Казани.
Напомним, при избрании меры пресечения 13 мая задержанный заявил, что не возражает против водворения в СИЗО.
На счету Галявиева — жизни семи детей и двух педагогов казанской гимназии №175, еще 23 человека были ранены. Нападение произошло 11 мая во время второго урока.
Уже через неделю после трагедии Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении порядка выдачи лицензий на приобретение оружия.
По данным на 25 мая, в Детской республиканской больнице Татарстана остаются шесть пострадавших детей. Еще пять гимназистов и трое сотрудников персонала находятся на лечении в Москве. К зданию гимназии продолжают нести цветы и игрушки.ПроисшествияОбществоВластьОбразованиеМедицина Татарстан
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