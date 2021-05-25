Как сейчас выглядит стихийный мемориал возле гимназии №175, где произошла стрельба — фото

Фото: Маргарита Головатенко

Корреспондент «Реального времени» побывала сегодня возле гимназии №175, где 2 недели назад 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате трагедии погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых, еще 25 человек пострадали.

Стихийный мемориал стал несколько скромнее, цветы и игрушки неравнодушные казанцы оставляют лишь в одном месте.

Фото: Маргарита Головатенко

Кто-то оставил стихи, посвященные погибшей учительнице Эльвире Игнатьевой.

Фото: Маргарита Головатенко

Также мемориал стоит на территории школы, за ограждением.

Фото: Маргарита Головатенко

В день трагедии, 11 мая, казанцы организовали сразу несколько стихийных мемориалов возле гимназии. Они также появились в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Сейчас же возложить цветы и почтить память погибших можно лишь в одном месте у ворот гимназии.

Фото: Маргарита Головатенко

Фото: Маргарита Головатенко

Неравнодушные казанцы оставили на заборе статуи ангелочков.

Фото: Маргарита Головатенко