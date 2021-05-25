Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Как сейчас выглядит стихийный мемориал возле гимназии №175, где произошла стрельба — фото

20:19, 25.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 1
Как сейчас выглядит стихийный мемориал возле гимназии №175, где произошла стрельба — фото
Фото: Маргарита Головатенко

Корреспондент «Реального времени» побывала сегодня возле гимназии №175, где 2 недели назад 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате трагедии погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых, еще 25 человек пострадали.

Стихийный мемориал стал несколько скромнее, цветы и игрушки неравнодушные казанцы оставляют лишь в одном месте.

Фото: Маргарита Головатенко

Кто-то оставил стихи, посвященные погибшей учительнице Эльвире Игнатьевой.

Фото: Маргарита Головатенко

Также мемориал стоит на территории школы, за ограждением.

Фото: Маргарита Головатенко

В день трагедии, 11 мая, казанцы организовали сразу несколько стихийных мемориалов возле гимназии. Они также появились в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Сейчас же возложить цветы и почтить память погибших можно лишь в одном месте у ворот гимназии.

Фото: Маргарита Головатенко
Фото: Маргарита Головатенко

Неравнодушные казанцы оставили на заборе статуи ангелочков.

Фото: Маргарита Головатенко
Фото: Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Это всё дешёвка, какие-то ангелочки, цветочки и прочее... Западный культурный код просочился в диффузные сознания людей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем