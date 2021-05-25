В Казани неизвестные разбили остановку «Октябрьский городок»

Фото: очевидцы

Неизвестные разбили остановку «Октябрьский городок» в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На фотографии видно, что на земле лежит мелкая крошка из стекла. Судя по всему, разбитой оказалась центральная часть остановки. Боковые части уцелели.

В феврале в Казани на улице Татарстан сломали остановку «Ул. Габдуллы Тукая». Тогда была сломана панель с рекламой.

В апреле в Челнах прокуратура потребовала от УМВД города провести проверку по факту повреждения памятника художнику Ивану Шишкину на Шишкинском бульваре в 30-м комплексе Нового города. Сообщалось, что памятник планируют восстановить.

Маргарита Головатенко