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В Казани неизвестные разворотили остановку на улице Татарстан

07:10, 07.02.2021
В Казани неизвестные разворотили остановку на улице Татарстан
Фото: vk.com

В Казани на улице Татарстан сломали остановку «ул. Габдуллы Тукая». Об этом сообщается в одном из городских сообщество в соцсети «Вконтакте».

«На Татарстане 7 кто-то разворотил остановку «ул. Тукая». Нужно привести в порядок», — написал автор. На фотографии видно, что панель с рекламой сломана и стоит на земле.

Напомним, похожее случилось в сентябре в центре Казани на улице Московской — неизвестные разнесли автобусную остановку, все пространство вокруг остановочного павильона было усыпано осколками стекла. Городской вандализм касается не только остановок. Так, в декабре сломали крылья скульптуре, посвященной выброшенным животным. В том же месяце трех студентов обвиняли в том, что они изрисовали краской из аэрозольных баллончиков памятник «Аллея славы», беседку и скамейки в сквере около Казанского федерального университета на улице Кремлевской.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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