Прокуратура потребовала провести проверку после повреждения памятника художнику Шишкину в Челнах

Фото: соцсети

В Челнах прокуратура Набережных Челнов уже потребовала от УМВД города провести проверку по факту повреждения памятника художнику Ивану Шишкину на Шишкинском бульваре в 30-м комплексе Нового города.

Кадры уничтоженного на памятнике портрета появились в соцсетях. Пользователи спорят, испортили ли скульптуру вандалы или она пострадала из-за погодных условий — в городе сильный ветер.

Фото: соцсети

Прокуратура потребовала провести проверку информации о разрушении вандалами конструкции с изображением художника Ивана Шишкина. Ход проверки по данному факту находится на контроле Набережночелнинской городской прокуратуры.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением русского художника Ивана Шишкина.



Ольга Плешкова