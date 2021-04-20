В Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением Ивана Шишкина

Фото: соцсети

В Набережных Челнах неизвестные повредили конструкцию с изображением русского художника Ивана Шишкина. Кадры с Шишскинского бульвара опубликовали местные жители в соцсети.

Некоторые жители Челнов считают, что стела пострадала из-за сильного ветра, пишет издание Сhelny-biz.ru. Однако установщик конструкции уверяет, что конструкция прочная и ветроустойчивая.

«Очень обидно за эту конструкцию. Объект был очень сложным, контур лица пришлось вырезать вручную. Это дорогостоящая и трудоемкая работа», — рассказал Антон Явхута, компания которого устанавливала стелу.

Фото: соцсети

Отметим, что в Татарстане памятники и стелы не раз повреждались вандалами. Так, в Чистополе хулиганы в сквере «Хэзинэ» по улице Нариманова разрисовали бюст Фатиха Амирхана. Позже подростков, причастных к инциденту, поймала полиция.



Татьяна Демина