Главное о коронавирусе на 22 мая: вакцину получили 17% татарстанцев, куда лететь привитым

Фото: Максим Поатонов

Привито 17% населения Татарстана

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 22 мая в республике зарегистрирован 21 201 случай заражения коронавирусом.

В Татарстане от коронавируса привили 17% населения. Всего на сегодня в Татарстане провакцинировано 315 255 человек, из них вторую прививку получили 224 689 человек.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина получила первую дозу прививки от коронавируса, сообщается в instagram-аккаунте казанской поликлиники №7, где прошла вакцинация. Она объяснила, что ее родные давно провакцинировались, а врачи разрешили ей прививку только сейчас.

По состоянию на 17 мая татарстанские предприниматели оформили льготных кредитов под 3% по программе «ФОТ 3.0» на общую сумму 1,13 млрд рублей. Банки одобрили 350 заявок бизнесменов республики.

Названы страны, куда можно отправиться привитым

За последние сутки в России выявили 8 709 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 345 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 992 554 человек, а выздоровевших — до 4 610 465 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 386 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 118 125 человек.

Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Как объяснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

Центр Гамалеи проведет испытания «Спутника V» на пациентах с онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии. Без этих испытаний оценить защитную эффективность вакцины от коронавируса для пациентов с онкологическими заболеваниями невозможно.

Фото: Максим Платонов

В Минздраве России высказались за добровольную вакцинацию от COVID-19. В ведомстве считают, что ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации.

В России в выявленных мутациях коронавируса в общей сложности поменялась третья часть генома коронавируса. В российских изолятах выявлено более 13 тысяч мутаций. Сейчас определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом другом европейском городе.

Эксперты перечислили страны, в которые могут отправиться россияне с сертификатом о полном прохождении вакцинации «Спутником V». Они не должны соблюдать там карантин и представлять отрицательный результат ПЦР-теста по прилете. Границы для привитых открыты в Армении, Кипре, Грузии. Болгария, Хорватия и Греция готовы пропустить переболевших коронавирусом. Попасть в Черногорию могут и привитые, и непривитые туристы. С 7 июня границы для привитых вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), намерена открыть Испания.

Фото: Максим Платонов

Академик РАН Александр Чучалин рассказал, что люди, страдающие аллергией, становятся более восприимчивы к COVID-19. В Московском регионе аллергеном, который вызывает большую восприимчивость к коронавирусу, является береза.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса в ближайшие десять дней.

В Санкт-Петербурге начала прием пациентов с коронавирусом городская больница №38 имени Н.А. Семашко. Также возобновил прием временный ковид-госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо». Это связано с ростом заболеваемости.

Фото: gov.spb.ru

Миру грозит вечная пандемия?

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 166 154 087 человек, 3 443 436 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 085 206). На второй строчке — Индия (26 289 290), на третьей — Бразилия (15 970 949), на четвертой — Франция (5 979 369), на пятой — Турция (5 169 951). Россия занимает шестое место (4 926 717, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (589 223). За ними следуют Бразилия (446 309), Индия (295 525), Мексика (221 256) и Великобритания (127 972).

После начала вакцинации в мире появилось девять новых долларовых миллиардеров. В их число вошли четыре представителя компании Moderna, глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics. Суммарное их состояние оценивается в 19,3 миллиарда долларов.

Угур Шахин. Фото: rayhaber.com

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что официальные данные о смертности от COVID-19 занижены в два-три раза. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма. По ее словам, речь может идти о 6—8 миллионах жертв пандемии коронавируса по всему миру.

В Евросоюзе введут три вида COVID-сертификатов. Будет доступно три типа сертификатов — о вакцинации, для переболевших и сертификат о тестировании. Их выдача будет бесплатной. Ковид-паспорта, начнут выдаваться в ЕС с 1 июля как в бумажном, так и в цифровом виде.

Группа японских ученых из Университета Иокогамы сообщила, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода. У 69% бессимптомных или легких больных не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% — к индийскому.

Власти Индии обратились ко всем социальным сетям с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с «индийским» штаммом коронавируса. В письме, которое направило Министерство электроники и информационных технологий Индии, уточняется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не давала такое название ни одному штамму коронавируса.

Фото: aa.com.tr

В британском Йоркшире обнаружили новый штамм коронавируса. Пока нет свидетельств о его большей заразности. Сейчас в стране зарегистрировано 49 случаев заражения новым штаммом, все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).

В Малайзии из мазков больных пневмонией в 2017 — 2018 годах выделили новый рекомбинантный альфа-коронавирус кошек и собак. Пока ученые не знают, как часто он встречается у людей и насколько опасен.

В США заявили об угрозе вечной пандемии коронавируса. Автор статьи в издании Project Syndicate заявил, что ведущие страны стараются не замечать невиданное по масштабу гуманитарное бедствие в Южной Азии. В этих странах живет почти четверть человечества, и бесконтрольное распространение вируса в Азии грозит всему миру вечной пандемии.

Ольга Плешкова