В Британии выявили новый штамм коронавируса

В британском Йоркшире обнаружили новый штамм коронавируса. Пока нет свидетельств о его большей заразности, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл.

Сейчас в стране зарегистрировано 49 случаев заражения новым штаммом, все они в Йоркшире и в регионе Хамбер (на границе с востоком Йоркшира).

Фото: realnoevremya.ru

— Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях, — приводит «РИА Новости» его слова.

В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее. По последним данным, в России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским штаммом COVID-19.



Татьяна Леухина