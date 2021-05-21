Татарстанские предприниматели оформили льготные кредиты на сумму 1,13 млрд рублей

По состоянию на 17 мая татарстанские предприниматели оформили льготных кредитов под 3% по программе «ФОТ 3.0» на общую сумму 1,13 млрд рублей. Банки одобрили 350 заявок бизнесменов республики.

Всего на сегодняшний день татарстанские предприниматели подали 938 заявок на привлечение льготного финансирования на общую сумму около 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Получить льготный кредит может как малый и средний бизнес, так и крупные компании, пострадавшие из-за пандемии коронавируса (гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений), напомнили в ведомстве. Кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству расширить параметры и продолжительность программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. Критерием для включения в программу, по мнению бизнесмен-омбудсмена, могло бы стать сокращение выручки за первый квартал 2021 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Татьяна Демина