В Минздраве России высказались за добровольную вакцинацию от COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», — цитирует Глаголева «РИА Новости».

Ранее бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума. По его словам, юристам придется дать свои ответы на это.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.

Алексей Нечаев