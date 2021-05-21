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ВОЗ предположила, что статистика смертей с COVID-19 занижена в два-три раза

21:59, 21.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ предположила, что статистика смертей с COVID-19 занижена в два-три раза
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что официальные данные о смертности с COVID-19 занижены в два-три раза. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.

По ее словам, речь может идти о 6—8 миллионах жертв пандемии коронавируса по всему миру.

В докладе ВОЗ по мировой статистике в сфере здравоохранения указывается, что избыточная смертность от пандемии в мире оказалась еще выше: часть смертей пришлась на людей, которые не смогли получить медпомощь на фоне пандемии. Часть умерших не проходили тестирование на COVID-19, хотя были заражены. Некоторые страны публиковали неточную статистику, передает телеканал Channel News Asia.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом нового типа заразились 165 547 299 человек, 3 430 890 человек умерли.

ОбществоМедицина
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