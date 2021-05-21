В Татарстане от коронавируса привили 17% населения

Фото: Максим Платонов

На сегодня в Татарстане охват вакцинацией от коронавируса составляет 17%. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Понятно, что до 60% (целевое значение — прим. ред.) нам пока далеко, планка до сентября поставлена максимально привить население против новой коронавирусной инфекции. Почему? Потому что в сентябре у нас будут прививки против сезонного нашего обычного гриппа, — сказала представитель Роспотребнадзора, отметив, что перебоев с поставкой вакцины нет.

Фото: Максим Платонов

Авдонина напомнила про инициативу премьер-министра РФ о том, чтобы внести вакцинацию против коронавируса в календарь обязательных профилактических прививок.

— Поэтому думаю, что до сентября с учетом этого вакцинация до 60% вполне возможно будет достигнута, — завершила она.

Всего на сегодня в Татарстане провакцинировано 315 255 человек, из них вторую прививку получили 224 689 человек.