СМИ: Индия просит соцсети удалять контент об индийском штамме коронавируса

Власти Индии обратились ко всем социальным сетям с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с «индийским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

В письме, которое направило Министерство электроники и информационных технологий Индии, уточняется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не давала такое название ни одному штамму коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Ученые обнаружили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса — штамм с тройной мутацией и может быстрее распространяться.

Вчера глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в Индии выделяют преимущественно три варианта «индийского» штамма COVID-19. У одного из них наблюдаются очень значимые мутации, его в России нет.