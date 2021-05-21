Руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сделала прививку от коронавируса

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина получила первую дозу прививки от коронавируса, сообщается в instagram-аккаунте казанской поликлиники №7, где прошла вакцинация.



«Сегодня наконец-то пришел тот час, когда врачи и мне разрешили прививку», — сказала Патяшина, отметив, что ее родные давно провакцинировались.

Перед прививкой был проведен терапевтический осмотр. После введения вакцины отрицательных симптомов отмечено не было.

На днях прививку от COVID-19 сделал руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов.

Маргарита Головатенко