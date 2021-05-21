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Руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сделала прививку от коронавируса

13:43, 21.05.2021 2
Руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сделала прививку от коронавируса
Фото: instagram.com

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина получила первую дозу прививки от коронавируса, сообщается в instagram-аккаунте казанской поликлиники №7, где прошла вакцинация.

«Сегодня наконец-то пришел тот час, когда врачи и мне разрешили прививку», — сказала Патяшина, отметив, что ее родные давно провакцинировались.

Перед прививкой был проведен терапевтический осмотр. После введения вакцины отрицательных симптомов отмечено не было.

На днях прививку от COVID-19 сделал руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 май
    На прием к терапевту для осмотра нужно ещё постараться попасть (для прививки) .
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  • Анонимно 21 май
    Патяшиной надо было рассказать, что ей можно было пойти в Парк хаус и там сделать прививку, не дожидаясь разрешения врача. Она кажется тоже врач? Врачу какой тогда врач должен давать разрешение на прививку? Или она не врач? Тогда всех главных врачей нельзя именовать врачами.
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