Ректор ТИСБИ рассказала о напавшем на казанскую гимназию: «За последние полгода с ним что-то случилось»

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, учился на 4 и 5, участвовал в жизни колледжа, был волонтером. Однако за последние полгода с ним что-то случилось, рассказала журналистам ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

— Он проучился 3,5 года, и его никто уже не видел после Нового года. Он учился хорошо, у него были четверки и пятерки. Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось, — сказала Прусс, добавив, что поведение Галявиева не вызывало никаких вопросов.

Фото: realnoevremya.ru

Ректор заявила, что полтора года назад от юноши съехала семья.

— И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — съехали, оставив его одного в квартире, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Прусс добавила, что Галявиева отчислили в апреле из-за академической задолженности.

Напомним, на допросе после случившегося Галявиев заявил, что считает себя «богом». По данным Baza, нападение на учебное заведение он совершил в трезвом состоянии.

СК ранее заявлял, что Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога. Но ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С недавних пор близкие замечали, что он стал агрессивен и вспыльчив. По некоторым данным, из-за изменений в его поведении родственники оставили его одного в квартире.

По данным «Коммерсанта», юноша мог готовиться к нападению еще с апреля. Ректор ТИСБИ также подтвердила информацию СМИ о том, что Галявиев предлагал однокурснику вступить в секту.

Татьяна Леухина