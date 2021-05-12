Следком предъявит обвинение устроившему стрельбу в гимназии в Казани

Следователи сегодня предъявят обвинение Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе. Они направят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

Следственно-оперативная группа по уголовному делу состоит из более чем 100 следователей, экспертов и криминалистов.

По данным следствия, Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога. Но ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

С недавних пор близкие замечали, что он стал агрессивен и вспыльчив.

Кроме того, сейчас его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением. Это на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.



Следователи СК России установили место, где Галявиев приобрел оружие, а также обстоятельства, которые связаны с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов.

Фото: Максим Платонов

Следователи изъяли всю необходимую документацию. По месту жительства подозреваемого прошел обыск, в рамках которого были изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Также они опросили 75 человек, изучили видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых запечатлен момент совершения преступления.

По уголовному делу назначили свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские. Для определения психического здоровья фигуранта проведут психолого-психиатрическую экспертизу.



Глава ведомства Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе: изучить порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверить его на предмет соответствия всем требованиям.

Сегодня telegram-канал Mash сообщил, что Галявиев признался в содеянном. Он считает, что убил по меньшей мере семь человек. В Советском суде Казани Галявиеву должны избрать меру пресечения.



Татьяна Леухина