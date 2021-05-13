Baza: Ильназ Галявиев был трезв, когда напал на казанскую гимназию

Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев был в трезвом состоянии в момент трагедии. Об этом пишет telegram-канал Baza.

Ему провели наркологическую экспертизу. В его анализах не нашли следов наркотических веществ и алкоголя.

Фото: realnoevremya.ru

Предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву проводит лично Зураб Кекелидзе — главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.

Директор гимназии №175 Амина Валеева заявила, что Галявиев, учившийся там ранее, характеризовался учителями как уравновешенный, неплохо обучающийся школьник.



На допросе он заявил силовикам, что считает себя «богом», осознание этого пришло к нему два месяца назад. В СК вчера заявили, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. Однако он не состоял на учете психиатра и нарколога. Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что мешает полноценно проводить с ним следственные действия, заявили в ведомстве.



Татьяна Леухина