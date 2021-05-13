Трое детей, наиболее тяжело пострадавших при стрельбе в Казани, были прооперированы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что трое детей, наиболее тяжело пострадавших при стрельбе в Казани, были прооперированы в Москве в среду.

— Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация, — сказал он.

Двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии, отметил глава Минздрава.

— Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасения. Сегодня 15 детей, находившихся в Казани, получают терапию, один ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в детских больницах, сегодня стабилизированы. Один ребенок утром был переведен в общую палату — и также отмечается положительная динамика в его самочувствии, — сообщил Мурашко.

Он также рассказал, что Минздрав и Минпросвещения планируют направить пострадавших детей в федеральные оздоровительные учреждения.

По словам Мурашко, первые машины скорой помощи прибыли на место стрельбы в течение 7 минут. 18 детей и трое взрослых были госпитализированы сразу же, позже были госпитализированы еще двое учеников. После этого обошли всех детей, находившихся дома.



Самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился вчера в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи. Все дети перенесли перелет стабильно.



Вчера вечером сообщалось, что один из школьников, доставленных на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии.