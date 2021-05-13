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Пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии стабильно перенесли транспортировку в Москву

09:24, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии стабильно перенесли транспортировку в Москву
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, которые вчера были переведены в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Все они получают лечение в федеральных клиниках.

— Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан, — отметили в пресс-службе.

Самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился вчера в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.

Вчера вечером сообщалось, что один из школьников, доставленных на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное.

Общество Татарстан
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