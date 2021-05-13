Пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии стабильно перенесли транспортировку в Москву

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, которые вчера были переведены в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Все они получают лечение в федеральных клиниках.

— Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан, — отметили в пресс-службе.



Самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился вчера в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.



Вчера вечером сообщалось, что один из школьников, доставленных на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное.