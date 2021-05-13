Пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии стабильно перенесли транспортировку в Москву
Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, которые вчера были переведены в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Все они получают лечение в федеральных клиниках.
— Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан, — отметили в пресс-службе.
Самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился вчера в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.
Вчера вечером сообщалось, что один из школьников, доставленных на лечение в Москву, находится в крайне тяжелом состоянии.
Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым