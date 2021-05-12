Ребенок, доставленный в Москву после стрельбы в казанской гимназии, находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Максим Платонов

Один из школьников, доставленных на лечение в Москву после стрельбы в казанской гимназии №175, находится в крайне тяжелом состоянии. По данным источника «Интерфакса», речь идет о девятилетнем мальчике.

Состояние еще четверых пострадавших в Казани 11 мая оценивается как тяжелое.

Сегодня самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.



Фото: Максим Платонов

Напомним, что сегодня из ДРКБ выписали 15-летнего мальчика, которого после происшествия в гимназии госпитализировали с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица.

