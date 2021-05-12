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Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия

11:18, 12.05.2021 4
Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия
Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также лицам с двумя и более погашенными судимостями, сообщает ТАСС.

фото: pixabay.com

Кроме того, предполагается запрет на распространение инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия в СМИ и интернете.

18 мая законопроект может быть рассмотрен в первом чтении.

Вчера президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 май
    В 50-е годы гладкоствольные ружья продавались свободно в любом магазине спорттоваров но такого беспредела не было, надо не ужесточать законы, а прекратить пропаганду пошлости и вседозволенности по всем каналам ТВ.
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    Анонимно 12 май
    Да стрелялок сейчас хоть отбавляй. На смотрится, на играется и вперед. А из-за них страдают нормальные владельцы оружия.
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    Анонимно 12 май
    Нормальные владельцы оружия должны его хранить не дома, а в помещениях Росгвардии. Захотелось пострелять-поубивать животных, пришел в Росгвардию со "свежей" справкой от психиатра и нарколога, а также участкового, после этого ему выдали оружие и боеприпасы. Поохотился-поубивал животных, принес свое оружие и сдал на хранение в Росгвардию в месте с оставшимися боеприпасами. Вот такой порядок хранения оружия должен быть. Дома оружие не нужно ни при каких, даже совсем чрезвычайных обстоятельствах.
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    Анонимно 01:35
    Оружие должно не только храниться дома, но и постоянно быть при себе. Вот тогда и не будет подобного.
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