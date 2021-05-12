Комитет Госдумы поддержал законопроект об обороте оружия
Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.
Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также лицам с двумя и более погашенными судимостями, сообщает ТАСС.
Кроме того, предполагается запрет на распространение инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия в СМИ и интернете.
18 мая законопроект может быть рассмотрен в первом чтении.
Вчера президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
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