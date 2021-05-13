СМИ опубликовали видео покупки казанским стрелком оружия

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео, на котором видно, как Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовой стрельбе в казанской гимназии №175, покупает оружие.

Напомним, стрелок приобрел оружие в Йошкар-Оле.

Телеканал опубликовал и фотографии документов Галявиева на оружие.

После стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли 9 человек и еще 23 пострадали, президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. После этого комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила увеличить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ. Она же заявила, что необходимо изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие.