Москалькова предложила расширить спектр врачебных заключений, необходимых для получения оружия

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо изменить набор критериев, по которым граждане могут купить оружие. Следует увеличить спектр врачебных заключений, необходимых для получения права на владение им, считает она.

«Необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого можно было бы предоставить право приобретать оружие», — цитирует Москалькову ТАСС.

Накануне омбудсмен предложила увеличить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.



Фото: Максим Платонов

Напомним, после стрельбы в казанской гимназии №175 президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. После этого комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.



Законопроект предполагает запрет на выдачу лицензии на оружие россиянам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также лицам с двумя и более погашенными судимостями.



Татьяна Демина