Омбудсмен предложила запретить россиянам владеть оружием до 21 года

Увеличить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ, предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах», — цитирует ее ТАСС. «Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия», — указала омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.



Алексей Нечаев