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Общество

Омбудсмен предложила запретить россиянам владеть оружием до 21 года

16:44, 11.05.2021 9
Омбудсмен предложила запретить россиянам владеть оружием до 21 года
Фото: wikipedia.org

Увеличить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ, предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах», — цитирует ее ТАСС. «Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия», — указала омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 11 май
    в армию с 21 года брать будут.
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  • Анонимно 11 май
    Водку можно пить с 21 года, владеть оружием можно с 21 года, а в армию пожалуйте в 18 лет.
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  • Анонимно 11 май
    Вам же написано, кроме тех, кто отслужил в ВС России. Раз служил, значит, было доверено боевое оружие, значит, морально крепок и может приобретать охотничье снаряжение
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  • Анонимно 11 май
    А если в 21 год такой же дебил с ружьем в школу придет, тогда что делать? Это же не решение проблемы.
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  • Анонимно 11 май
    Законы нужны, как в США. И нечего выдумывать. Ибо не доросли ещё .
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  • Анонимно 12 май
    Памперсы до 21 года.
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  • Анонимно 12 май
    Лишь бы себя показать, типа я при делах.
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  • Анонимно 12 май
    Вместо того, чтоб продумать процедуры как увеличить эффективность психонаркоконтроля тех кому выдают оружие - чтоб оно к дебилам в руки не попадало - неспособная думать - дума предлагает одноклеточные законы в стиле запретить\не пущать. Конечно в возрасте 18 лет у большого кол-ва молодежи "в поле ветер - в жопе дым" школа окончена\куда жить непонятно\профессии нет\несчастная любовь\ и т. д., так что рациональное зерно в этом есть. Но и причина этого в том числе в несовершенстве других законов которые не помогают молодежи определиться.
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  • Анонимно 12 май
    а сколько "старых" уродов за 30 палят по людям и детским площадкам!!!
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