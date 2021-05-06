Новости

11:00 МСК Все новости
Новости раздела

Главное о коронавирусе на 6 мая: БСМП Челнов в числе ведущих клиник по лечению COVID-19, депортация за шутку

11:00, 06.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 12
Главное о коронавирусе на 6 мая: БСМП Челнов в числе ведущих клиник по лечению COVID-19, депортация за шутку

БСМП Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник по лечению коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 6 мая в республике зарегистрировано 20 670 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 468 человек.

  • БСМП Набережных Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник Европы по лечению сложных случаев лечения COVID-19. Для лечения пациентов там применяют аппараты ЭКМО: аппарат проводит забор крови из сосудов на ноге пациента, насыщает кровь кислородом, а затем кровь под давлением возвращается в артерию.
  • В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая. Как пояснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, при организации празднования Дня Победы будут приниматься меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
Фото: Ринат Назметдинов

Российская вакцина от полиомиелита эффективна против коронавируса

За последние сутки в России выявили 7 639 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 788 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 855 128 человек, а выздоровевших — до 4 472 338 человек. За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 112 246 человек.

  • В России разработали первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предотвратить вспышки коронавируса в коллективе.
  • Центр имени Чумакова сейчас изучает вопрос трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак». Некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины.
  • Центр Чумакова доказал эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса. 60 добровольцам ввели живую вакцину от полиомиелита. В результате ученые получили резкое снижение заболеваемости в данной группе
  • В ковидном госпитале умер актер театра и кино Дмитрий Черных. Он скончался в возрасте 59 лет. Черных известен своими ролями в сериалах «Парижане» с участием Пьера Ришара и «Воротилы» с Михаилом Ефремовым.
Фото: tvzvezda.ru
  • Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что переболевшим коронавирусом недопустимо употреблять спиртные напитки, так как в этом случае на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.

Депортация за нарисованную маску

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 155 216 499 человек, 3 242 360 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 557 606). На второй строчке — Индия (21 077 410), на третьей — Бразилия (14 930 183), на четвертой — Франция (5 767 541), на пятой — Турция (4 955 594). Россия занимает шестое место (4 792 354, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (579 276). За ними следуют Бразилия (414 399), Индия (230 168), Мексика (218 007) и Великобритания (127 830).

  • На Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в онлайн-формате, выбрали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna. В список лучших также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи.
Фото: lrt.lt
  • Индия продолжает бить рекорды по приросту заболевших. За минувшие 24 часа в Индии выявили 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом.
  • Египет ввел ограничения на работу заведений с большим скоплением людей.
    Магазинам, кафе, ресторанам и театрам можно будет работать не позже 21.00. Разрешена доставка еды на дом. Также будут закрыты все парки и пляжи.
  • В Сербии гражданам предложили 3 000 сербских динаров (25 евро) за прививку от коронавируса. Первую дозу необходимо получить до 31 мая.
  • Еще пять случаев тромбоза выявили в Австралии после прививки AstraZeneca. Всего в Австралии зафиксировано 11 таких случаев.
  • Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» там было одобрено в конце февраля. Сейчас в стране используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca.
Фото: Ринат Назметдинов
  • В Баварии для переболевших и привитых отменят ограничения. Они смогут встречаться с родными и знакомыми, не соблюдать комендантский час и не предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов.
  • Житель Украины через суд потребовал обеспечить доступ к «Спутнику V». Истец просит суд обязать Минздрав Украины принять меры для обеспечения доступа гражданам, желающим вакцинироваться «Спутником V».
  • В ЕС в июне начнут действовать сертификаты вакцинации. «Зеленый сертификат» позволит людям переезжать из региона в регион.
  • Непал приостановил международное авиасообщение из-за роста числа случаев коронавируса. Пока приостановка будет действовать до 14 мая.
Фото: wikipedia.org
  • Власти Индонезии депортируют россиянку из-за нарисованной маски. Она решила пошутить и пришла в магазин с нарисованной на лице маской.
  • Власти Камбоджи запретили прессе делать репортажи из «красных» зон и фотографировать машины скорой помощи. Под медцентры там переоборудованы школы и банкетные залы.
Ольга Плешкова
 комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 06 май
    В камбоджии сильно корона?
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    Нечего шутить россиянам
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    Челнинцы научились лучше всех лечить ковид
    Ответить
    Анонимно 06 май
    А как на них наезжали вначале! Говорили, что не справляются! Вот, исправились)
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    Вакцину астры давно пора запретить
    Ответить
    Анонимно 06 май
    Проверять пациентов надо перед вакцинацией тщательнее
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    А нельзя сначала проверить на тромбообразование или склонность к этому, а потом только делать вакцину астры?
    Ответить
    Анонимно 06 май
    Ну конечно, все врачи дураки, этого не сделали
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    Поэтому у нас не так плачевна ситуация, потому что все население от полиомиелита привито
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    С короной шутки плохи в любом виде
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    Повторяется весна 2020
    Ответить
  • Анонимно 06 май
    "Власти Индонезии депортируют россиянку " - пешком? Самолеты-то не летают...
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/211752-glavnoe-o-koronaviruse-na-6-maya
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем