Главное о коронавирусе на 6 мая: БСМП Челнов в числе ведущих клиник по лечению COVID-19, депортация за шутку
БСМП Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник по лечению коронавируса
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 6 мая в республике зарегистрировано 20 670 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 468 человек.
- БСМП Набережных Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник Европы по лечению сложных случаев лечения COVID-19. Для лечения пациентов там применяют аппараты ЭКМО: аппарат проводит забор крови из сосудов на ноге пациента, насыщает кровь кислородом, а затем кровь под давлением возвращается в артерию.
- В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая. Как пояснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, при организации празднования Дня Победы будут приниматься меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
Российская вакцина от полиомиелита эффективна против коронавируса
За последние сутки в России выявили 7 639 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 788 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 855 128 человек, а выздоровевших — до 4 472 338 человек. За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 112 246 человек.
- В России разработали первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предотвратить вспышки коронавируса в коллективе.
- Центр имени Чумакова сейчас изучает вопрос трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак». Некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины.
- Центр Чумакова доказал эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса. 60 добровольцам ввели живую вакцину от полиомиелита. В результате ученые получили резкое снижение заболеваемости в данной группе
- В ковидном госпитале умер актер театра и кино Дмитрий Черных. Он скончался в возрасте 59 лет. Черных известен своими ролями в сериалах «Парижане» с участием Пьера Ришара и «Воротилы» с Михаилом Ефремовым.
- Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что переболевшим коронавирусом недопустимо употреблять спиртные напитки, так как в этом случае на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.
Депортация за нарисованную маску
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 155 216 499 человек, 3 242 360 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 557 606). На второй строчке — Индия (21 077 410), на третьей — Бразилия (14 930 183), на четвертой — Франция (5 767 541), на пятой — Турция (4 955 594). Россия занимает шестое место (4 792 354, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (579 276). За ними следуют Бразилия (414 399), Индия (230 168), Мексика (218 007) и Великобритания (127 830).
- На Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в онлайн-формате, выбрали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna. В список лучших также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи.
- Индия продолжает бить рекорды по приросту заболевших. За минувшие 24 часа в Индии выявили 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом.
- Египет ввел ограничения на работу заведений с большим скоплением людей.
Магазинам, кафе, ресторанам и театрам можно будет работать не позже 21.00. Разрешена доставка еды на дом. Также будут закрыты все парки и пляжи.
- В Сербии гражданам предложили 3 000 сербских динаров (25 евро) за прививку от коронавируса. Первую дозу необходимо получить до 31 мая.
- Еще пять случаев тромбоза выявили в Австралии после прививки AstraZeneca. Всего в Австралии зафиксировано 11 таких случаев.
- Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» там было одобрено в конце февраля. Сейчас в стране используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca.
- В Баварии для переболевших и привитых отменят ограничения. Они смогут встречаться с родными и знакомыми, не соблюдать комендантский час и не предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов.
- Житель Украины через суд потребовал обеспечить доступ к «Спутнику V». Истец просит суд обязать Минздрав Украины принять меры для обеспечения доступа гражданам, желающим вакцинироваться «Спутником V».
- В ЕС в июне начнут действовать сертификаты вакцинации. «Зеленый сертификат» позволит людям переезжать из региона в регион.
- Непал приостановил международное авиасообщение из-за роста числа случаев коронавируса. Пока приостановка будет действовать до 14 мая.
- Власти Индонезии депортируют россиянку из-за нарисованной маски. Она решила пошутить и пришла в магазин с нарисованной на лице маской.
- Власти Камбоджи запретили прессе делать репортажи из «красных» зон и фотографировать машины скорой помощи. Под медцентры там переоборудованы школы и банкетные залы.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/211752-glavnoe-o-koronaviruse-na-6-maya