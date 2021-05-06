Главное о коронавирусе на 6 мая: БСМП Челнов в числе ведущих клиник по лечению COVID-19, депортация за шутку

БСМП Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник по лечению коронавируса

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 6 мая в республике зарегистрировано 20 670 случаев заражения коронавирусом. Умерли за весь период 468 человек.

БСМП Набережных Челнов вошла в рейтинг ведущих клиник Европы по лечению сложных случаев лечения COVID-19. Для лечения пациентов там применяют аппараты ЭКМО: аппарат проводит забор крови из сосудов на ноге пациента, насыщает кровь кислородом, а затем кровь под давлением возвращается в артерию.

В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая. Как пояснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, при организации празднования Дня Победы будут приниматься меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: Ринат Назметдинов

Российская вакцина от полиомиелита эффективна против коронавируса

За последние сутки в России выявили 7 639 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 788 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 855 128 человек, а выздоровевших — до 4 472 338 человек. За сутки болезнь унесла жизни 351 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 112 246 человек.

В России разработали первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предотвратить вспышки коронавируса в коллективе.



Центр имени Чумакова сейчас изучает вопрос трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак». Некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины.



Центр Чумакова доказал эффективность вакцины от полиомиелита против коронавируса. 60 добровольцам ввели живую вакцину от полиомиелита. В результате ученые получили резкое снижение заболеваемости в данной группе

В ковидном госпитале умер актер театра и кино Дмитрий Черных. Он скончался в возрасте 59 лет. Черных известен своими ролями в сериалах «Парижане» с участием Пьера Ришара и «Воротилы» с Михаилом Ефремовым.



Фото: tvzvezda.ru

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн рассказал, что переболевшим коронавирусом недопустимо употреблять спиртные напитки, так как в этом случае на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.

Депортация за нарисованную маску

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 155 216 499 человек, 3 242 360 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 557 606). На второй строчке — Индия (21 077 410), на третьей — Бразилия (14 930 183), на четвертой — Франция (5 767 541), на пятой — Турция (4 955 594). Россия занимает шестое место (4 792 354, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (579 276). За ними следуют Бразилия (414 399), Индия (230 168), Мексика (218 007) и Великобритания (127 830).

На Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в онлайн-формате, выбрали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna. В список лучших также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи.

Фото: lrt.lt

Индия продолжает бить рекорды по приросту заболевших. За минувшие 24 часа в Индии выявили 412 262 новых случая инфицирования коронавирусом.

Египет ввел ограничения на работу заведений с большим скоплением людей.

Магазинам, кафе, ресторанам и театрам можно будет работать не позже 21.00. Разрешена доставка еды на дом. Также будут закрыты все парки и пляжи.

Магазинам, кафе, ресторанам и театрам можно будет работать не позже 21.00. Разрешена доставка еды на дом. Также будут закрыты все парки и пляжи. В Сербии гражданам предложили 3 000 сербских динаров (25 евро) за прививку от коронавируса. Первую дозу необходимо получить до 31 мая.

Еще пять случаев тромбоза выявили в Австралии после прививки AstraZeneca. Всего в Австралии зафиксировано 11 таких случаев.

Гватемала получила первую партию вакцины «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» там было одобрено в конце февраля. Сейчас в стране используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca.

Фото: Ринат Назметдинов

В Баварии для переболевших и привитых отменят ограничения. Они смогут встречаться с родными и знакомыми, не соблюдать комендантский час и не предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов.

Житель Украины через суд потребовал обеспечить доступ к «Спутнику V». Истец просит суд обязать Минздрав Украины принять меры для обеспечения доступа гражданам, желающим вакцинироваться «Спутником V».

В ЕС в июне начнут действовать сертификаты вакцинации. «Зеленый сертификат» позволит людям переезжать из региона в регион.

Непал приостановил международное авиасообщение из-за роста числа случаев коронавируса. Пока приостановка будет действовать до 14 мая.

Фото: wikipedia.org

Власти Индонезии депортируют россиянку из-за нарисованной маски. Она решила пошутить и пришла в магазин с нарисованной на лице маской.

Власти Камбоджи запретили прессе делать репортажи из «красных» зон и фотографировать машины скорой помощи. Под медцентры там переоборудованы школы и банкетные залы.

Ольга Плешкова