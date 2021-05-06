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В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая

09:22, 06.05.2021 2
В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая
Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле не опасаются всплеска заболеваемости коронавирусом после 9 мая. Как пояснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, будут приниматься меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

Фото: Максим Платонов

Ко всему прочему, есть личная ответственность каждого гражданина.

«Потом, каких-то площадок массовых не намечается. На трибунах, где будут ветераны, будет рассадка с учетом социальной дистанции. Те, кто придет посмотреть, также должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — прокомментировала Галимова.

Ранее в Казани прошла репетиция парада Победы. Для этого на площади Тысячелетия перекрыли движение.

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 06 май
      Кремль один...и он в Москве, других нет..
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      Анонимно 06 май
      Кремль один ... и он в Казани, других нет ..
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