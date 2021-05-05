Центр им. Чумакова допустил необходимость трехкратной вакцинации «КовиВаком»

Центр имени Чумакова сейчас изучает вопрос трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак». Об этом заявил директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

Некоторым людям, исходя из их индивидуальных особенностей, может понадобиться третья доза вакцины. Разработчики вакцины сами привились вакциной «КовиВак» на этапе исследований. По словам Ишмухаметова, это произошло более полугода назад. С тех пор никто не заболел, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы не гонимся за астрономическим уровнем антител, наша задача — максимально щадящим способом обеспечить от тяжелого течения заболевания. Важна эпидемиологическая эффективность, т. е. снижение заболеваемости, — рассказал специалист.

Ранее Ишмухаметов заявил, что иммунитет к COVID-19 после прививки «Ковиваком» может сохраняться на протяжении восьми месяцев.

Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан 28 апреля. Всего в республику привезли 1,5 тыс. дозы препарата, которые распределили в Казани.



Татьяна Леухина