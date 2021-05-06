На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучший препарат от коронавируса

На Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в онлайн-формате, выбрали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna.

В список лучших также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, американские вакцины Janssen и Novavax, канадская Medicago. Также были отмечены препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis, сообщает РБК.

Вакцина Pfizer и BioNTech «получила весьма высокую оценку».



Ранее Центр им. Чумакова допустил необходимость трехкратной вакцинации «КовиВаком».

Ольга Плешкова