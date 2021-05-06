В России разработали платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях

В России разработали первую в мире цифровую платформу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предотвратить вспышки коронавируса в коллективе. В систему будут вносить данные о здоровье сотрудников: результаты тестов, данные о вакцинации, информацию о заболевших коронавирусом. Работникам выдадут специальные брелоки, собирающие данные о контактах. Программа анализирует данные и моделирует различные сценарии распространения инфекции, пишет RТ.

Фото: realnoevremya.ru

Платформа может вырабатывать стратегию защиты коллектива и формировать рекомендации к каждому сотруднику. Также учитываются индивидуальные ограничения сотрудников.

В пилотной версии систему внедрили уже на заводах «СЛК Цемент» в Челябинской, Свердловской и Омской областях.

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Ольга Плешкова