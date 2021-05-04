Главное о коронавирусе на 4 мая: Россия отстает по темпам вакцинации, хадж в Саудовскую Аравию с медстраховкой

Фото: Максим Платонов

У каждого пятого татарстанца сорвался отпуск из-за отмены полетов в Турцию

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 4 мая в республике зарегистрировано 20 602 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 619 человек, в том числе 10 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 465 человек.

У более чем 21% жителей Татарстана изменились планы на отпуск из-за отмены авиасообщения России и Турции. Полеты между странами были приостановлены как минимум до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в Турции. Об этом говорится в результатах проведенного сервисом HeadHunter опроса. Это больше, чем в среднем по России: 86% россиян заявили, что отмена полетов никак не сказалась на их отпуске.

По данным Росстата, в марте 2021 года в Татарстане умерли 4 314 человек. Это на 568 смертей больше, чем в марте 2020 года. Тогда скончались 3 746 жителей. В итоге годовой рост смертности составил 15,2%. В среднем по стране смертность увеличилась на 25,3%, а в Приволжском федеральном округе — на 24%. При этом Татарстан показал самый низкий прирост смертей среди регионов ПФО наряду с Чувашией.

Фото: Ринат Назметдинов

Россия отстает по темпам вакцинации от коронавируса

За последние сутки в России выявили 7 770 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 755 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 839 514 человек, а выздоровевших — до 4 457 044 человек. За сутки болезнь унесла жизни 337 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 535 человек.

Ученые исследовали образцы коронавируса, которые получили за последний год, и обнаружили новые мутации, которые распространены только в России. Исследователи провели анализ геномных последовательностей из 44 867 образцов коронавируса.

Россия отстает от других стран по темпам вакцинации от COVID-19 по нескольким причинам, среди них — дефицит вакцин и противоречивые заявления властей, считает Associated Press. На конец апреля прививку получили около 8% россиян. К 27 апреля 12,1 млн человек получили первую дозу вакцины и 7,7 млн — вторую (5% населения). В качестве сравнения AP приводит США и Евросоюз, где первый компонент получили 43% и 27% населения соответственно.



Фото travelcrimea.com

Крымские отели начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха. В зависимости от объекта высокий уровень бронирования в Большой Ялте уже примерно до 80-90% бронирований. Следом идет Большая Алушта — здесь нагрузка достигает до 70-80%, менее популярные места — по 60% бронирований, рассказал руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Центр «Вектор» планирует проверить эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против индийского штамма коронавируса, как только сотрудники его получат.

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как распознать тяжелое течение коронавируса у детей. Поводами для беспокойства могут стать одышка, повышенная температура, которая не спадает более трех дней и сыпь.



Фото: Максим Платонов

Правительство России распорядилось выделить более 52,2 млрд рублей медикам и другим работникам, участвующим в борьбе с COVID-19.



В Нью-Джерси будут давать бесплатное пиво за вакцинацию

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 153 553 270 человек, 3 213 613 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 471 747). На второй строчке — Индия (20 282 833), на третьей — Бразилия (14 779 529), на четвертой — Франция (5 717 160), на пятой — Турция (4 900 121). Россия занимает шестое место (4 766 844, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (577 522). За ними следуют Бразилия (408 622), Индия (222 408), Мексика (217 345) и Великобритания (127 797).

Власти штата Нью-Джерси предложили жителям по бесплатному бокалу пива за вакцинацию от нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Действие программы, призванной популяризировать вакцинацию, распространяется на жителей штата старше 21 года.

Фото: pixabay.com

Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии. Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавируса, прохождение карантина, если человек заболел, а также его транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Препараты при этом должны пройти сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Россиян призвали оперативно покинуть пределы этой страны.



Фото: Максим Платонов

Пивной фестиваль «Октоберфест» не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября. В мероприятии ежегодно принимают участие около 6 млн человек.

Эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле. «Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», — уточнила она.



Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. Пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны, считает он.

Татьяна Леухина