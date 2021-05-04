Главное о коронавирусе на 4 мая: Россия отстает по темпам вакцинации, хадж в Саудовскую Аравию с медстраховкой
У каждого пятого татарстанца сорвался отпуск из-за отмены полетов в Турцию
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 4 мая в республике зарегистрировано 20 602 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 619 человек, в том числе 10 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 465 человек.
- У более чем 21% жителей Татарстана изменились планы на отпуск из-за отмены авиасообщения России и Турции. Полеты между странами были приостановлены как минимум до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в Турции. Об этом говорится в результатах проведенного сервисом HeadHunter опроса. Это больше, чем в среднем по России: 86% россиян заявили, что отмена полетов никак не сказалась на их отпуске.
- По данным Росстата, в марте 2021 года в Татарстане умерли 4 314 человек. Это на 568 смертей больше, чем в марте 2020 года. Тогда скончались 3 746 жителей. В итоге годовой рост смертности составил 15,2%. В среднем по стране смертность увеличилась на 25,3%, а в Приволжском федеральном округе — на 24%. При этом Татарстан показал самый низкий прирост смертей среди регионов ПФО наряду с Чувашией.
Россия отстает по темпам вакцинации от коронавируса
За последние сутки в России выявили 7 770 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 755 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 839 514 человек, а выздоровевших — до 4 457 044 человек. За сутки болезнь унесла жизни 337 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 111 535 человек.
- Ученые исследовали образцы коронавируса, которые получили за последний год, и обнаружили новые мутации, которые распространены только в России. Исследователи провели анализ геномных последовательностей из 44 867 образцов коронавируса.
- Россия отстает от других стран по темпам вакцинации от COVID-19 по нескольким причинам, среди них — дефицит вакцин и противоречивые заявления властей, считает Associated Press. На конец апреля прививку получили около 8% россиян. К 27 апреля 12,1 млн человек получили первую дозу вакцины и 7,7 млн — вторую (5% населения). В качестве сравнения AP приводит США и Евросоюз, где первый компонент получили 43% и 27% населения соответственно.
- Крымские отели начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха. В зависимости от объекта высокий уровень бронирования в Большой Ялте уже примерно до 80-90% бронирований. Следом идет Большая Алушта — здесь нагрузка достигает до 70-80%, менее популярные места — по 60% бронирований, рассказал руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.
- Центр «Вектор» планирует проверить эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против индийского штамма коронавируса, как только сотрудники его получат.
- Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как распознать тяжелое течение коронавируса у детей. Поводами для беспокойства могут стать одышка, повышенная температура, которая не спадает более трех дней и сыпь.
- Правительство России распорядилось выделить более 52,2 млрд рублей медикам и другим работникам, участвующим в борьбе с COVID-19.
В Нью-Джерси будут давать бесплатное пиво за вакцинацию
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 153 553 270 человек, 3 213 613 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 471 747). На второй строчке — Индия (20 282 833), на третьей — Бразилия (14 779 529), на четвертой — Франция (5 717 160), на пятой — Турция (4 900 121). Россия занимает шестое место (4 766 844, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (577 522). За ними следуют Бразилия (408 622), Индия (222 408), Мексика (217 345) и Великобритания (127 797).
- Власти штата Нью-Джерси предложили жителям по бесплатному бокалу пива за вакцинацию от нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Действие программы, призванной популяризировать вакцинацию, распространяется на жителей штата старше 21 года.
- Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии. Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавируса, прохождение карантина, если человек заболел, а также его транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.
- Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Препараты при этом должны пройти сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Россиян призвали оперативно покинуть пределы этой страны.
- Пивной фестиваль «Октоберфест» не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября. В мероприятии ежегодно принимают участие около 6 млн человек.
- Эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле. «Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», — уточнила она.
- Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов коронавируса. Пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны, считает он.
комментарии