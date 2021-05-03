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В ВОЗ назвали возможные сроки оценки «Спутника V»

19:53, 03.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В ВОЗ назвали возможные сроки оценки «Спутника V»
Фото: Максим Платонов

Эксперт ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины «Спутник V» в конце июня или в июле. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», — сказала она.

фото: Максим Платонов

Ранее закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» договорилось правительство Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам препарат начнут применять в государстве.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Надо было заявку в ВОЗ подавать ещё до регистрации вакцины в России, может быть на месяц-другой сдвинулись бы сроки признания.
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