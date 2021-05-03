Непал прекращает авиаперелеты из-за COVID-19 — россиянам рекомендуют покинуть страну

Посольство России сообщило, что Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Россиян призвали оперативно покинуть пределы этой страны. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны. Гражданам России, которые планируют посетить Непал в ближайшее время, настоятельно рекомендуем перенести поездку на более поздние сроки», — написали в посольстве.

С 3 мая прекращаются авиаперелеты внутри страны.

Напомним, с 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.

Алексей Нечаев