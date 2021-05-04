Эпидемиолог назвал признаки тяжелого течения COVID-19 у детей

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как распознать тяжелое течение коронавируса у детей.



По его словам, к врачу следует обратиться, если у ребенка появилась одышка, а еще если повышенная температура не спадает более трех дней. Это повод сделать дополнительную диагностику. Изменения на рентгенографии могут говорить об осложнениях, включая мультивоспалительный синдром, когда поражаются несколько систем организма.

Симптомом, переходящим в более тяжелую форму коронавируса, также может быть сыпь. По словам врача, она может свидетельствовать о присоединении синдрома Кавасаки. Насморк, по словам Горелова, не является симптомом, который требует повышенного внимания.

Он отметил, что коронавирус у детей, как правило, протекает легче по сравнению со взрослыми. Тяжело переносят инфекцию лишь 0,2% детей, сообщает «РИА Новости».

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказывал об осложнениях, которые возникают у переболевших коронавирусом. По его словам, до 10% перенесших заболевание порой требуется госпитализация. Осложнения в той или иной форме после COVID-19 имеют, как правило, около 25% пациентов.

Маргарита Головатенко