«Октоберфест» не состоится в этом году из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса в этом году не состоится пивной фестиваль «Октоберфест», сообщило агентство dpa. Он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.

Около 6 млн человек со всего мира ежегодно участвуют в этом мероприятии. Международный характер «Октоберфеста» стал основанием для того, чтобы его отменили.

фото: pxhere.com

«Октоберфест» — фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене, одно из самых больших народных гуляний в мире.

В Казани из-за действующих коронавирусных ограничений отложили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий, сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Алексей Нечаев