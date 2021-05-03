Из-за отмены полетов в Турцию сорвало планы на отпуск у каждого пятого татарстанца

Планы на отпуск у более чем 21% жителей Татарстана изменились из-за отмены авиасообщения России и Турции, говорится в результатах проведенного сервисом HeadHunter опроса. Это больше, чем в среднем по России: 86% россиян заявили, что отмена полетов никак не сказалась на их отпуске. Напомним, что авиасообщение с Турцией закрыто как минимум до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.

Также ощутимо повлияла отмена полетов на жителей Свердловской области — 20% проживающих там респондентов заявили об изменении планов на отпуск. В разрезе различных профессий наибольшее влияние на отпуск заметили представители юридической сферы — там планы изменились у 23% респондентов.

В целом респонденты планируют провести отпуск, путешествуя по России (49%) или занимаясь бытовыми делами (28%), 24% планируют провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород. При этом большинство (64%) еще не брали отпуск в этом году, пишет «РИА Новости»

Напомним, что с 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.