Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Препараты при этом должны пройти сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Еврокомиссия, однако, может лишь дать рекомендацию, окончательно решение о порядке пересечения туристами границ принимается странам Евросоюза самостоятельно, сообщает ТАСС.

Еще Еврокомиссия выступила с предложением повысить планку допустимого значения новых случаев заболеваемости коронавирусом в третьих странах. Это нужно для расширения списка государств, гражданам которых независимо от вакцинации можно посещать ЕС. В список на данный момент входят семь государств, изначально было ровно в два раза больше.

Фото: pxhere.com

Напомним, «Спутник V» прошел первый этап экспертизы EMA, в ближайшее время начнется проверка препарата на производственных площадках.

Маргарита Головатенко