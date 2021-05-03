Правительство России выделит более 52 млрд рублей борющимся с COVID-19 медикам

Фото: Максим Платонов

Правительство России опубликовало распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей медикам и другим работникам, участвующим в борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2021 году… бюджетные ассигнования в размере 52 297 735,9 тыс. рублей… бюджету ФСС России на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций…, оказывающим медпомощь… по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — написано в документе.

фото: Максим Платонов

В России в прошлом году на борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения было выделено 609 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Алексей Нечаев