Бузыкаев нарисовал карикатуру на Хуснуллина, предложившего укрупнить российские регионы

Известный уфимский художник Камиль Бузыкаев отреагировал на предложение вице-премьера России Марата Хуснуллина объединить некоторые регионы России. Он изобразил политика на своей новой карикатуре.



На картине, опубликованной в instagram-аккаунте художника, Хуснуллин изображен строителем: на голову надета каска, а в руке он держит специальную лопатку. Рядом с ним нарисован результат его работы: кирпичики разных размеров, наложенные друг на друга. Вершину конструкции возглавляет звезда.

С предложением укрупнить регионы России Хуснуллин выступил 27 апреля. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он. В качестве аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны он привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга».

После представитель вице-премьера объяснил его позицию об объединении регионов, заявив, что предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на предложение Хуснуллина объединить ЕАО с Хабаровским краем. По его словам, такие решения должны принимать только жители регионов.

Только местные жители могут инициировать объединение российских регионов, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду. Политолог Марат Баширов, комментируя слова Хуснуллина об объединении регионов, заявил, что управлять крупными субъектами и развивать их гораздо проще.



Татьяна Демина