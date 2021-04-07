Главное о коронавирусе на 7 апреля: вакцинация в Рамадан после захода солнца, Фургал заразился COVID-19 в СИЗО

Фото: Владимир Андреев / ura.news

Больше ста на ифтар не собираться

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 7 апреля в республике зафиксировали 19 665 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 713 человек, в том числе 49 за минувшие сутки. Число жертв COVID-19 увеличилось до 428.

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев привился от коронавируса и передал эстафету своему заместителю Олегу Колпакову. Нуриев ранее переболел коронавирусом.

В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19. Жертвами стали женщины 1951 и 1955 годов рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 428 человек.

Мусульманам в месяц Рамадан рекомендуется делать прививку от COVID-19 после захода солнца. Вакцинация не испортит пост, заявил начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков.



Фото: Максим Платонов

В этом году в шатрах ифтара во время священного месяца Рамадан должно быть не больше 100 человек, заявил заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Все требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно, подчеркнул он: в мечетях и шатрах на каждого человека должно приходиться не менее 1,4 кв. м, прихожане должны быть в масках.



Парад Победы пройдет в традиционном формате

За последние сутки в России выявили 8 294 новых случая коронавируса, выздоровело 9 445 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 606 162 человек, а выздоровевших — до 4 229 480.



За сутки болезнь унесла жизни 374 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 101 480 человек.



Россия намерена продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения в части изучения причин возникновения коронавируса, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Производство стартовало 25 марта. Планируется выпускать 1 млн доз вакцин в месяц.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России не будут вводить новый локдаун из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в стране третьей волны не ожидается.

Фото: tv21.ru

Правительство должно подготовить дополнительные меры для защиты от COVID-19 к пятнице, 9 апреля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в московском СИЗО «Лефортово». Он будет изолирован и находиться под наблюдением врачей. Защита подаст ходатайство об изменении меры пресечения Фургалу.

В Москве парад Победы на Красной площади 9 мая будет проходить в традиционном формате.



Фото: Алексей Иванов / tvzvezda.ru

Экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к усилению роли государства в экономике. Такое мнение выразил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен Совета директоров МВФ Алексей Можин.

В России развернули 5 тысяч стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. Более 1 360 передвижных пунктов работает с привлечением среднего медицинского персонала. Для проведения вакцинации привлекают и российских студентов-медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России пока не зарегистрировали случаев передачи коронавируса от животных человеку. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Прививку от коронавируса сделали порядка 219 тыс. работников школ РФ. Это почти 10% от общего числа работников общеобразовательных организаций, рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Фото: mon.tatarstan.ru

Заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийские показатели в шести регионах страны: Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской области, республиках Карелия и Калмыкия. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса, заявил представитель центра «Вектор», который разработал препарат.

Православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский призвал верующих целовать только продезинфицированные иконы, не толпиться в храме и носить защитные маски.

Фото: foma.ru

У 70% жителей Уханя антитела к коронавирусу сохранились спустя год после болезни

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 132 447 475 человек, 2 873 334 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 847 166). На второй строчке — Бразилия (13 100 580), на третьей — Индия (12 801 785), на четвертой — Франция (4 902 025). На пятой строчке Россия (4 546 307, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (556 528). За ними следуют Бразилия (336 947), Мексика (204 985), Индия (166 177) и Великобритания (127 126).

Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа летальных исходов от коронавируса в мире и продолжающемся росте новых случаев заражения COVID-19. По сравнению с прошлой неделей число умерших от инфекции возросло на 11%: за прошедшие семь дней в мире зарегистрировали более 71 тысячи новых смертей.



Великобритания 7 апреля начнет вакцинировать граждан препаратом от коронавируса, который разработал американский производитель Moderna. Глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок уточнил, что 60% граждан этой страны получили как минимум одну дозу вакцины из тех, что были одобрены в стране ранее. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек.

Фото: smotrim.ru

Пандемия коронавируса показала, что в мире существует системное неравенство и угнетение. Это — результат несовершенства международной политической системы, говорится в докладе неправительственной организации Amnesty International. Власти ряда стан Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека, считают авторы исследования.

Вакцинация от коронавируса стартовала в 190 государствах, при этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Половину доз вакцины от COVID-19 заранее скупили развитые страны мира, на которые приходится лишь 16% населения земного шара. Такие данные приводятся в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла на самоизоляцию из-за контакта с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, у которого во вторник врачи диагностировали коронавирус. Глава страны самоизолировалась, несмотря на то, что сделала прививку первой дозой вакцины от COVID-19.

Фото: zikua.tv

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной «Спутник V». У него хорошее самочувствие после процедуры. Никаких побочных эффектов нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках. В организации пока не уверены в том, что вакцины предотвращают передачу заболевания. А требование о паспорте вакцинированного связано также с риском дискриминации людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине.

У более чем 70% обследованных жителей Уханя и его пригородов, которые переболели коронавирусом больше года назад, антитела к SARS-CoV-2 сохранились. Это ставит под сомнение теории о том, что эти антитела исчезают через несколько месяцев, заявили китайские ученые.

Татьяна Леухина