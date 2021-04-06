В этом году в шатрах ифтаров должно быть не более 100 человек — ДУМ Татарстана

Фото: Роман Хасаев

В этом году в шатрах ифтара во время священного месяца Рамадан должно быть не больше 100 человек, заявил заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов.

По словам спикера, все требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно. В мечетях и шатрах на каждого человека должно приходиться не менее 1,4 кв. м, прихожане должны быть в масках.

Напомним, 13 мая 2021 года определен днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.



Ольга Плешкова