Мишустин поручил подготовить новые меры по защите от коронавируса
Правительство должно подготовить дополнительные меры для защиты от COVID-19 к пятнице, 9 апреля. Такое поручение на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Татьяна Алексеевна, я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, с врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — обратился Мишустин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Он отметил, что ситуация с инфекцией остается стабильной в течение нескольких недель, сообщает RT.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на сегодняшний день в России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса.
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