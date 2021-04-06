Мишустин поручил подготовить новые меры по защите от коронавируса

Правительство должно подготовить дополнительные меры для защиты от COVID-19 к пятнице, 9 апреля. Такое поручение на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом дал премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Татьяна Алексеевна, я прошу вас вместе с Роспотребнадзором, с учеными, с врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», — обратился Мишустин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он отметил, что ситуация с инфекцией остается стабильной в течение нескольких недель, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на сегодняшний день в России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса.

Маргарита Головатенко