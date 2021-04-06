Новости общества

12:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Парад Победы 9 мая в Москве пройдет в традиционном формате

12:29, 06.04.2021
Парад Победы 9 мая в Москве пройдет в традиционном формате
Фото: kremlin.ru

В Москве Парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в традиционном формате. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула «РИА Новости» в telegram-канале.

«Параду Победы на Красной площади 9 мая быть. И быть в традиционном и полноценном виде. Кремль позвал журналистов», — говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru

Ранее репетиция Парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино. В мероприятии приняли участие более 12 тыс. военнослужащих и около 200 единиц специальной наземной техники. 76 самолетов и вертолетов представили авиационную часть парада.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли на 24 июня. Дату выбрал президент Владимир Путин — в 1945 году в этот день состоялось шествие победителей.

Татьяна Леухина
ОбществоИстория
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также