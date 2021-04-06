ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю выросла на 11%

Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа летальных исходов от коронавируса в мире и продолжающемся росте новых случаев заражения COVID-19.

По сравнению с прошлой неделей число умерших от инфекции возросло на 11%: за прошедшие семь дней в мире зарегистрировали более 71 тысячи новых смертей, сообщили в ВОЗ.

«Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев», — цитирует «РИА Новости» сообщение организации.

Наибольший рост смертности от коронавируса за прошедшую неделю зафиксировали в Юго-Восточной Азии — 46%. В Северной и Южной Америке число смертей за 7 дней возросло на 15%, в Восточном Средиземноморье на 7%, в Европе на 2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по данным на утро 6 апреля, в России за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 101 106 россиян. В Татарстане коронавирус стал причиной смерти 428 человек.

Татьяна Демина