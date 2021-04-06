В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавируса
В Татарстане подтверждено два случая смерти от коронавируса. Жертвами стали женщины 1951 и 1955 годов рождения, сообщает республиканский оперштаб.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 6 апреля подтверждено 428 летальных случаев.
Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 36 новых случаев COVID-19.
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